Klinik am Südring
Folge 132: Geheimniskrämerinnen
44 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Eine Frau leidet unter anhaltenden Darmbeschwerden und muss sogar die Feier ihrer angehenden Schwiegermutter verlassen. Oder wurde sie rausgeschmissen? - Auf einem Dorffest stürzt eine Frau. Ihre Tochter befürchtet, dass die neue, junge Freundin ihres Vaters damit zu tun hat. - Eine Bürokraft landet mit einer Fußverletzung in der Klinik. Dann wird ihr Kollege plötzlich mit Schmerzen zum Patienten. Was ist los?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick