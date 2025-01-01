Klinik am Südring
Folge 124: Irgendwas ist hier faul
44 Min.Ab 12
Auf dem Weg zu einer Familienfeier bekommt ein Mann starke Magenschmerzen. Schlimm genug. Doch warum ist seine Mutter so irritiert wegen seiner neuen Freundin? - Der MRT-Termin einer Frau entwickelt sich zu einem ernsthaften Problem. - Eine Mittfünfzigerin wird während des Treffens mit einem jungen Mann ohnmächtig. Was geht da vor sich?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick