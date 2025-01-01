Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 124
Folge 124: Irgendwas ist hier faul

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg zu einer Familienfeier bekommt ein Mann starke Magenschmerzen. Schlimm genug. Doch warum ist seine Mutter so irritiert wegen seiner neuen Freundin? - Der MRT-Termin einer Frau entwickelt sich zu einem ernsthaften Problem. - Eine Mittfünfzigerin wird während des Treffens mit einem jungen Mann ohnmächtig. Was geht da vor sich?

SAT.1
