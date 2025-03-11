Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 128vom 11.03.2025
Folge 128: In der Endlosschleife

45 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Bei ihrer Einlieferung in die Notaufnahme hat eine Patientin ein Brautkleid dabei und macht ein großes Geheimnis daraus. Ihrer Schwester schwant Schlimmes! - Ein Mann leidet neuerdings unter Erektionsproblemen. Seine Freundin hegt einen ungeheuerlichen Verdacht! - Eine Patientin verletzt sich im Spa während sie offiziell krankgeschrieben ist - und zwar in der Probezeit! Warum riskiert die junge Frau ihren Traumjob?

