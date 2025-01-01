Klinik am Südring
Folge 121: Wachgeküsst
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar ist auf der verzweifelten Suche nach seinem vermissten Sohn. Was hat die attraktive Kollegin des Mannes mit dem Verschwinden des Kindes zu tun? - Die Angehörigen einer Maklerin sind ratlos, als diese zuhause in einen Unfall verwickelt wird. Wollte sie nicht eigentlich Urlaub im Ausland machen? - Eine Frau verletzt sich beim Renovieren, als sie einen verdächtigen Anruf erhält. Was verheimlicht sie ihrem neuen Freund?
