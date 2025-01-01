Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wachgeküsst

SAT.1Staffel 6Folge 121
Wachgeküsst

WachgeküsstJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 121: Wachgeküsst

45 Min.Ab 12

Ein Ehepaar ist auf der verzweifelten Suche nach seinem vermissten Sohn. Was hat die attraktive Kollegin des Mannes mit dem Verschwinden des Kindes zu tun? - Die Angehörigen einer Maklerin sind ratlos, als diese zuhause in einen Unfall verwickelt wird. Wollte sie nicht eigentlich Urlaub im Ausland machen? - Eine Frau verletzt sich beim Renovieren, als sie einen verdächtigen Anruf erhält. Was verheimlicht sie ihrem neuen Freund?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen