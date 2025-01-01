Der nackte Mann und die SchaufelJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 131: Der nackte Mann und die Schaufel
45 Min.Ab 12
Beim Versuch, Frauenkleidung von einer Wäscheleine zu stehlen, wurde ein nackter Mann verletzt. Welche Verkettung hat schließlich zu diesem skurrilen Unfall geführt? Nach einer Blutdruckentgleisung wird ein Patient auf die Station gebracht, doch auch dort gelingt es den Ärzten kaum, seinen Blutdruck zu senken. Die Ursache dafür schlummert im tiefsten Inneren ... Ein verletztes Mädchen kommt per Anhalter in die Klinik - und bringt jede Menge Geheimnisse um den Unfallhergang mit.
