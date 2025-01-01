Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 131
45 Min.Ab 12

Beim Versuch, Frauenkleidung von einer Wäscheleine zu stehlen, wurde ein nackter Mann verletzt. Welche Verkettung hat schließlich zu diesem skurrilen Unfall geführt? Nach einer Blutdruckentgleisung wird ein Patient auf die Station gebracht, doch auch dort gelingt es den Ärzten kaum, seinen Blutdruck zu senken. Die Ursache dafür schlummert im tiefsten Inneren ... Ein verletztes Mädchen kommt per Anhalter in die Klinik - und bringt jede Menge Geheimnisse um den Unfallhergang mit.

