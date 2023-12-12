Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Matthias Schweighöfer & Herbert Grönemeyer zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 30vom 12.12.2023
55 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12

Diese Nacht ist weder heilig, noch still - aber weihnachtlich wie Sau. Late Night Berlin versorgt euch (wie immer) mit einem fantastischen Gast, nämlich Matthias Schweighöfer, einer grandiosen Performance, in diesem Fall von Herbert Grönemeyer und Suena, und (ausnahmsweise) mit exakt so viel Weihnachtsstimmung, wie sich aus Klaas Heufer-Umlauf heraus wringen lässt.

