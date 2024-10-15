Till Reiners zu Gast & Intervention mit Ski AgguJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 20: Till Reiners zu Gast & Intervention mit Ski Aggu
55 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Diese Late-Night-Berlin-Sendung ist erwiesenermaßen gut für euch: erst appellieren Klaas und Ski Aggu an eure Moral, dann trainiert Till Reiners eure Bauchmuskeln mit mörderguten Gags und schließlich lasst ihr euch vom neuen Song von Apsilon und Blumengarten das Trommelfell massieren.
