James Blunt, Alligatoah, Jella Haase & Gizem Emre zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 6: James Blunt, Alligatoah, Jella Haase & Gizem Emre zu Gast
57 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12
Diese Folge ist ein Fest für alle Sinne! Also vor allem für die Augen und die Ohren. Denn auf der Bühne brettert niemand Geringeres als Alligatoah seinen Song "ICH ICH ICH" gemeinsam mit einer Crème de la Crème der Metalszene, Klaas ruft mal eben den Papa von Mitarbeiterin Maria an, und im Talk stehen Jella Haase und Gizem Emre Klaas Rede und Antwort. Achja, und der Überrschungshast bringt ordentlich Pyro mit!
