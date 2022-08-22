Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 61vom 22.08.2022
Eine verhängnisvolle Affäre

Eine verhängnisvolle Affäre

Lenßen übernimmt

Folge 61: Eine verhängnisvolle Affäre

23 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Zumba-Kursteilnehmerin Melanie Keller (42) um juristische Hilfe gebeten, denn sie wurde kurz nach dem Kurs von einem Unbekannten mit blutroter Farbe überschüttet! Wer will Melanie schaden? Und was hat es mit dem Streit zwischen Melanies Ehemann Jens Keller (44) und seiner Sekretärin Alexa Förster (38) auf sich?

