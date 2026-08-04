Wirtshaus-Romantik im "Wirtshaus Herzogenhof"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.08.2026: Wirtshaus-Romantik im "Wirtshaus Herzogenhof"
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Am zweiten Tag wird es traditionell und gemütlich: Gastgeber Christopher lädt in sein "Wirtshaus Herzogenhof" in Odenthal ein, wo die regionale Wirtshausküche im Mittelpunkt steht. Herzhafte Klassiker, bodenständige Zubereitung und echtes Handwerk sollen überzeugen. Trifft Christopher damit den Geschmack seiner Mitstreiter?