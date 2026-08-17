Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian Küche

Kabel EinsFolge vom 17.08.2026
Joyn+
Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian Küche

Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian KücheJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.08.2026: Wochenauftakt im "Yaya's" in Cala d'Or mit Mediterrasian Küche

45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Mitten im Yachthafen von Cala d'Or begrüßt Gastgeber Noah im Wochenstart seine Mitstreiter im "Yaya's". In stilvollem Ambiente setzt das Restaurant auf eine moderne Küche mit internationalen Einflüssen und hochwertigen Zutaten. Ob Noah mit seinem kulinarischen Angebot und seiner Gastfreundschaft bei den Konkurrenten punkten kann?

Alle verfügbaren Folgen