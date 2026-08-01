Frischer Wind mit frischen Fisch im "Sa Xarxa" in Colònia de Sant PereJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 18.08.2026: Frischer Wind mit frischen Fisch im "Sa Xarxa" in Colònia de Sant Pere
44 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Heute führt es die Gastronomen nach Colònia de Sant Pere ins "Sa Xarxa". Gastgeber Tassilo hat das traditionsreiche Restaurant übernommen und bringt frischen Wind in den Betrieb. Kulinarisch setzt er auf frischen Fisch, hochwertiges Fleisch und mediterrane Küche mit modernen Einflüssen. Wird er die Konkurrenz damit überzeugen können?