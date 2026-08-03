Wochenstart mit moderner deutscher Küche im "Der Hof Schildgen"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.08.2026: Wochenstart mit moderner deutscher Küche im "Der Hof Schildgen"
45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Zum Wochenauftakt geht es nach Bergisch Gladbach, wo Gastgeber Tim gemeinsam mit Marius in ihrem Restaurant "Der Hof Schildgen" moderne, deutsche Küche servieren. In stilvollem Ambiente treffen kreative Ideen auf regionale Produkte und handwerkliches Können. Gelingt den beiden der perfekte Start in die Woche?