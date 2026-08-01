Japan in Palma im "Ramen Otaku"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 20.08.2026: Japan in Palma im "Ramen Otaku"
45 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Gastgeber Björn empfängt seine Mitstreiter mitten in Palma in seinem "Ramen Otaku". Hier werden traditionelle japanische Nudelsuppen mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail zubereitet. Doch können Björns Konzept und seine Begeisterung für die japanische Küche auch die kritischen Konkurrenten überzeugen - oder wünschen sich die Mitstreiter am Ende doch etwas mehr Mallorca auf dem Teller?