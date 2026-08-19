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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bergfest im "La Cubita", in Peguera

Kabel EinsFolge vom 19.08.2026
Bergfest im "La Cubita", in Peguera

Bergfest im "La Cubita", in PegueraJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 19.08.2026: Bergfest im "La Cubita", in Peguera

45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Zum Bergfest geht es für die Gastronomen nach Peguera zu Uli ins "La Cubita". Gastgeber Uli setzt auf eine mediterrane Küche mit internationalen Einflüssen und legt dabei besonderen Wert auf frische Zutaten und eine entspannte Atmosphäre. Doch reicht die Mischung aus Erfahrung, Gastfreundschaft und Kulinarik aus, um die kritischen Konkurrenten zu überzeugen?

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