Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", LeverkusenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.08.2026: Italienisches Lebensgefühl im "Casa Toscana", Leverkusen
45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Zur Wochenmitte geht es nach Leverkusen in das "Casa Toscana". Gastgeber Andrea bringt italienisches Lebensgefühl auf den Teller und setzt auf klassische Gerichte mit viel Amore und wenigen, aber frischen Zutaten. Kann Andrea mit italienischer Leichtigkeit und authentischem Geschmack die Konkurrenz überzeugen und wichtige Punkte sammeln?