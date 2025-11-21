Down Under: Backpacking in den Tod - Der Fall der Simone S.Jetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 1: Down Under: Backpacking in den Tod - Der Fall der Simone S.
28 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Simone S. verwirklicht in den 90ern ihren Backpacking-Traum in Australien. Ohne moderne Handys wird die Reise gefährlich. Sie lernt Janet N. kennen und die beiden Frauen freunden sich an und reisen zusammen weiter. Später wird Janet zur wichtigen Zeugin, als Simone in der australischen Wildnis verschwindet. Was widerfuhr der jungen Regensburgerin? Und wer sind die Leichen, die auf der Suche nach ihr, gefunden werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick