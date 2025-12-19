Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum Albtraum

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 19.12.2025
Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum Albtraum

Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum AlbtraumJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 17: Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum Albtraum

26 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Der Inka-Pfad nach Machu Picchu gilt als Traumziel für Abenteurer aus aller Welt. 1997 will ein Ehepaar aus München diesen Weg gemeinsam gehen – doch nur der Ehemann kehrt zurück. Seine Frau wird im Zelt angeschossen und stirbt kurze Zeit später. Er behauptet, es habe sich um einen Überfall gehandelt, doch Ungereimtheiten, verschwundene Beweise und finanzielle Motive lassen den Verdacht gegen ihn wachsen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen