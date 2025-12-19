Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord unter Palmen

Tödliches Inkasso à la Oranje

Kabel EinsStaffel 1Folge 20vom 19.12.2025
Tödliches Inkasso à la Oranje

Folge 20: Tödliches Inkasso à la Oranje

20 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

In einem idyllischen Küstenort in den Niederlanden wird ein deutscher Unternehmer tot in seinem Haus gefunden – gefesselt, blutüberströmt, erstochen. Hinweise führen zu Finanzproblemen, dubiosen Besuchern und einem Mietwagen mit deutschem Kennzeichen. Die Spur reicht bis in die USA: Ehemalige Soldaten sollen im Auftrag eines Schweizer Geschäftsmanns Geld eintreiben – angeblich gewaltlos. Warum eskaliert der Einsatz?

