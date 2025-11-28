Foltermord in Paraguay: Tod eines Hobby-Wissenschaftlers und seiner TochterJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 6: Foltermord in Paraguay: Tod eines Hobby-Wissenschaftlers und seiner Tochter
28 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Als Steffen seinen Freund Bernard nicht erreichen kann, sucht er diesen auf seinen Anwesend in Paraguay und findet sowohl ihn als auch seine Tochter Loreena ermordet auf. Das Haus: verwüstet. Wer hat den Hobby Wissenschaftler und Instrumentenbauer Bernard und seine Tochter so übel hingerichtet? Enttäuscht von der Polizeiarbeit machen die Freunde Steffen und Volker den Fall öffentlich und wenden sich an deutsche Medien, geraten aber bald selbst in Verdacht. Was widerfuhr Bernard und Loreena?
