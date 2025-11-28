Mord im Fjord – Das Verschwinden einer Auswanderin in NorwegenJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Mord im Fjord – Das Verschwinden einer Auswanderin in Norwegen
24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Norwegen – sicher, friedlich, ein Traum vieler Auswanderer. 2011 zieht ein deutsches Ehepaar mit zwei Kindern nach Forsand, die Idylle scheint perfekt. Doch 2014 verschwindet die Ehefrau spurlos. Ihr Mann meldet sie vermisst und behauptet, nichts damit zu tun zu haben – doch seine Fassade bröckelt. Gelöschte Suchanfragen, Hinweise am Lysefjord und immer neue Widersprüche werfen Fragen auf. Als ihre Leiche im Fjord gefunden wird, zerfällt das Bild der heilen Familie.
