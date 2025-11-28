Mord im Köprülü-Kanyon: Naturausflug ohne WiederkehrJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 5: Mord im Köprülü-Kanyon: Naturausflug ohne Wiederkehr
24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Anja und Sabine radeln von Stuttgart bis an die türkische Küste – ein Urlaub voller Sport und Abenteuer. In der Türkei lernen sie den Tourguide Erdogan kennen, der sie in den Köprülü-Kanyon-Nationalpark begleitet. Doch nach einer letzten Nachricht an die Familie verschwinden alle drei spurlos. Anjas Bruder reist in die Türkei, alarmiert Behörden und sucht verzweifelt nach den Vermissten. Als die Leichen gefunden werden, ist klar: Die drei wurden brutal ermordet. Was geschah auf dem Ausflug?
