Kreta: Tod einer WissenschaftlerinJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 2: Kreta: Tod einer Wissenschaftlerin
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Die Wissenschaftlerin Susan I. nimmt an einer wissenschaftlichen Tagung auf Kreta teil. DIe renommierte Zellbiologin ist mit dem Vorsitzenden des Max-Planck-Instituts in Dresden verheiratet. Als sie nicht zu ihrem Vortrag erscheint, macht sich Sorge um die 59-Jährige breit. In dieser Inselidylle denkt man zunächst nicht an ein Gewaltverbrechen. Man vermutet eher einen Unfall, der der Wissenschaftlerin bei ihrer morgendlichen Joggingrunde zugestoßen sein könnte.
