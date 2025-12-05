Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöstJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 11: Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöst
20 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Im Alter nochmal Lebenträume erfüllen? Das dachte sich das hamburgerische Ehepaar Silke und Peter auch. Mit ihrem VW-Bus starten sie durch und gemeinsam haben sie schon sämtliche europäische Länder bereist. Besonders Ost-Europa hat es ihnen angetan. Das Ziel ihrer nächsten Reise ist die Ukraine, der erste Zwischenstopp ist Warschau und auch das plötzliche Ende ihrer Reise. Beide werden brutal hingerichtet am Rande einer Kleingartenanlge gefunden. Was ist dem Ehepaar widerfahren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick