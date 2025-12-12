Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 12.12.2025
14 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Brasilien: ein Land voller Lebensfreude – doch hinter den Mauern einer wohlhabenden Familie spielt sich 2002 ein brutales Verbrechen ab. Manfred und Marisia R. werden erschlagen aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Raub hin, doch bald führen widersprüchliche Aussagen, merkwürdiges Verhalten der Tochter und neue Zeugenhinweise zu einer schockierenden Wahrheit: Der Mord wurde aus dem Inneren der Familie heraus geplant.

