Mord unter Palmen

Mord am Goldstrand: Die Übertötung von Wolfhard S.

Kabel EinsStaffel 1Folge 19vom 19.12.2025
19 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Goldstrand, Bulgarien: Wolfhard S., ein zuverlässiger Regierungsbeamter mit festen Gewohnheiten, verbringt seinen Urlaub am beliebten Partystrand, dem Ballermann des Balkans. Als seine Reisebegleitung Petra ihn nicht erreichen kann, finden sie ihn tot in seinem Hotelzimmer. Anhand der Brutalität der Tat wird von einer Übertötung gesprochen, die die Frage nach dem Warum aufwirft und Konflikte in seiner Ehe und Affären ans Licht bringt. War das Motiv Eifersucht oder Habgier?

Kabel Eins
