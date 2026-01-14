Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 10: Haltet den Dieb!
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Durch eine Dummheit öffnet Nil das “Zeitportal”, das das alte Ägypten mit der Gegenwart verbindet, im Wohnzimmer der Wunderlichs. Zwei alt-ägyptische Diebe, die sich auf Beutetour befinden, können so ganz unkompliziert in das Wohnzimmer der Wunderlichs spazieren. In der festen Überzeugung, auf dem Bazar einen guten Preis zu erzielen, klauen die Diebe eine Stehlampe und einen Gameboy.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick