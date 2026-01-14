Ein monstermäßiges FestJetzt kostenlos streamen
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 4: Ein monstermäßiges Fest
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei den Wunderlichs soll ein abendliches Kostümfest stattfinden. Alex und Samantha können es kaum erwarten und werfen sich schon nachmittags in ihre Kostüme. Als Marsianer verkleidet, erschrecken sie eine Kaufinteressentin des Nachbarhauses derart, dass diese in Ohnmacht fällt. Nils Wiederbelebungsversuche mit einem von Dorothy hergestellten Duftwässerchen bewirken nur das Gegenteil...
