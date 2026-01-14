Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Ein monstermäßiges Fest

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei den Wunderlichs soll ein abendliches Kostümfest stattfinden. Alex und Samantha können es kaum erwarten und werfen sich schon nachmittags in ihre Kostüme. Als Marsianer verkleidet, erschrecken sie eine Kaufinteressentin des Nachbarhauses derart, dass diese in Ohnmacht fällt. Nils Wiederbelebungsversuche mit einem von Dorothy hergestellten Duftwässerchen bewirken nur das Gegenteil...

Studio 100 Kids
