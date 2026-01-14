Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 13: Verpackt
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Unglücklicherweise ergießt sich über Nil eine Paste, die sie erstarren lässt. Um sie zu befreien, wird sie in die Klinik des berühmten Dr. Love gebracht. Währenddessen versucht Julius, sich möglichst intensiv in den Charakter seines derzeitigen Romanhelden “Der unsichtbare Mann” einzufühlen und verpackt sich zu diesem Zweck in Mull.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick