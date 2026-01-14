Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ulysses Catastropholis’ neuer Plan, an die Mumie zu kommen, ist diesmal besonders verzwackt: Zunächst lässt er seine Handlanger die Fernsehantenne der Wunderlichs zerstören, dann schickt er Crabhead als Handwerker verkleidet ins Haus. Dort soll dieser selbstverständlich nicht die Antenne reparieren, sondern das Haus von oben bis unten nach der Mumie durchsuchen.

Studio 100 International
