Panik im Erstaunlichland
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 19: Panik im Erstaunlichland
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei einer Kinovorstellung verliebt sich Nil auf den ersten Blick in den Filmhelden “Prinz Eisenherz”. Als sie entdeckt, dass ihre Kinokarte gleichzeitig Eintrittskarte für den Besuch eines Erlebnisparks ist, in dem das Schloss des Prinzen Eisenherz die Hauptattraktion ist, gibt es für sie kein Halten mehr. Zusammen mit den Wunderlichs besucht sie den Park, was wie immer Katastrophen auslöst.
