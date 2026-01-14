Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 20: Chaos in der Schule
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Alex im Informatikunterricht mit seinem Videospiel die komplette Internetverbindung seiner Schule ruiniert, möchte der äußerst griesgrämige Schulrektor - man nennt ihn wegen seines Aussehens auch “die Mumie” - Alex‘ Vater treffen, um mit ihm über die Disziplinlosigkeit seines Sohnes zu sprechen. Ulysses Catastropholis seinerseits ist davon überzeugt, endlich seine Mumie gefunden zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick