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Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Gefahr im Untergrund

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Gefahr im Untergrund

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Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Folge 16: Gefahr im Untergrund

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Dorothy hat einen genialen Appetitanreger erfunden - mit DEVORAX ist der Riesenhunger gesichert. Fatalerweise verfüttert die ahnungslose Nil das Medikament an die hungrigen Maulwürfe im Garten und verursacht damit eine unter- und oberirdische Katastrophe, denn die Maulwürfe fressen sich in ihrem Riesenappetit durch die ganze Stadt.

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