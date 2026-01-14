In der Schlucht der drei TälerJetzt kostenlos streamen
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 17: In der Schlucht der drei Täler
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Vollbepackt mit Campingutensilien, macht sich Familie Wunderlich auf in die Ferien. Am Urlaubsort angekommen, bemerken sie unglücklicherweise nicht, dass es sich bei dem idyllischen Plätzchen um militärisches Übungsgelände handelt. Sehr bald schon werden die Wunderlichs als feindliche Objekte ausgemacht und Soldaten losgeschickt, um sie gefangen zu nehmen.
