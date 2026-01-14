Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 18: Die Antifaltencreme
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Dorothy hat ein neues Faltenmittel erfunden. Durch einen missglückten Zauberversuch manipuliert Nil die Rezeptur derart, dass Julius und Dorothy in zwei völlig unausstehliche Halbwüchsige mutieren. Doch dem nicht genug: Unser alter Bekannter Ulysses Catastropholis taucht wieder einmal auf der Bildfläche auf und schickt seine beiden Handlanger als Installateure verkleidet ins Wunderliche Haus, um Julius und Dorothy zu entführen.
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