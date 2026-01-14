Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 9: Vorhang auf
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der große Regisseur Boris Lagimov inszeniert im Stadttheater ein von Julius Wunderlich verfasstes Stück. Selbstverständlich begibt sich die gesamte Familie Wunderlich dorthin, um dem großen Ereignis beizuwohnen. Auch Ulysses Catastropholis, Crabhead und Squidface tauchen im Theater auf, um nach der Mumie zu suchen.
