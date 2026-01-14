Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 International Staffel 1 Folge 9 vom 14.01.2026
Folge 9: Vorhang auf

24 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Der große Regisseur Boris Lagimov inszeniert im Stadttheater ein von Julius Wunderlich verfasstes Stück. Selbstverständlich begibt sich die gesamte Familie Wunderlich dorthin, um dem großen Ereignis beizuwohnen. Auch Ulysses Catastropholis, Crabhead und Squidface tauchen im Theater auf, um nach der Mumie zu suchen.

