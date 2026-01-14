Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Taut die Mumie auf

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Taut die Mumie auf

Taut die Mumie aufJetzt kostenlos streamen

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Folge 15: Taut die Mumie auf

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die schwerreiche Germaine Boulmiche beauftragt Julius, ihre Memoiren zu schreiben. Dafür lädt sie die ganze Familie Wunderlichs in ihre pompöse Villa ein. Wie nicht anders zu erwarten, tauchen auch bald schon Ulysses Catastropholis und seine zwei Handlanger auf, in der Hoffnung, endlich in den Besitz der Mumie zu gelangen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Studio 100 International
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Alle 1 Staffeln und Folgen