Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Studio 100 International Staffel 1 Folge 21 vom 14.01.2026
Folge 21: Der Geburtstag

25 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Aus Nil ist eine fanatische Teleshopperin geworden. Ihr großer Traum ist es, den ultra-modernen, höchst komfortablen und natürlich unglaublich teuren Fernsehsessel “Relaxmax” zu erstehen. Weil ihr mageres Au-Pair-Mädchen Gehalt dafür nicht ausreicht, beschließt sie, sich einen zusätzlichen Job zu suchen.

Studio 100 International
