Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 21: Der Geburtstag
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Aus Nil ist eine fanatische Teleshopperin geworden. Ihr großer Traum ist es, den ultra-modernen, höchst komfortablen und natürlich unglaublich teuren Fernsehsessel “Relaxmax” zu erstehen. Weil ihr mageres Au-Pair-Mädchen Gehalt dafür nicht ausreicht, beschließt sie, sich einen zusätzlichen Job zu suchen.
