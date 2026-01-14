Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 26: Körperwechsel
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um endlich an seine Mumie zu kommen, hat Ulysses einen neuen raffinierten Plan entwickelt. Durch Hypnose möchte er Nil zunächst in tiefe Depressionen stürzen, sich ihr gegenüber dann als Psychiater ausgeben, um sie zu “analysieren” und somit endlich das Versteck der Mumie zu erfahren. Gesagt, getan. Doch dummerweise begibt sich Nil trotz tiefster Depressionen nicht in Ulysses' Praxis, sondern in die des berühmten Psychiaters Dr. Prothèse.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick