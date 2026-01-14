Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Körperwechsel

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Folge 26: Körperwechsel

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Um endlich an seine Mumie zu kommen, hat Ulysses einen neuen raffinierten Plan entwickelt. Durch Hypnose möchte er Nil zunächst in tiefe Depressionen stürzen, sich ihr gegenüber dann als Psychiater ausgeben, um sie zu “analysieren” und somit endlich das Versteck der Mumie zu erfahren. Gesagt, getan. Doch dummerweise begibt sich Nil trotz tiefster Depressionen nicht in Ulysses' Praxis, sondern in die des berühmten Psychiaters Dr. Prothèse.

