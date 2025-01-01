Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 4 Folge 23
Folge 23: Ein Freund wie Max

40 Min. Ab 12

Deeks hilft der Nachtclub-Hostess Monica, einem schießwütigen Verfolger zu entkommen. Die junge Frau und der Beamte kennen sich, da Deeks undercover in dem Club gegen dessen Besitzer Waaldt ermittelt. Monica ist seine Kontaktperson. Sie hat sich allerdings in Schwierigkeiten gebracht, da sie Waaldt Diamanten im Wert von zehn Millionen Dollar gestohlen hat. Durch einen geschickten Schachzug findet der NCIS heraus, wofür die Edelsteine eigentlich gedacht waren ...

