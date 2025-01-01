Navy CIS: L.A.
Folge 11: Der Menschenhändler
42 Min.Ab 16
Das FBI will den rumänischen Menschenhändler Zevlos verhaften, bekommt ihn aber nicht zu fassen. Zunächst soll der NCIS den Fall übernehmen, wird dann aber zurückgepfiffen. Sam, Callen und Deeks geben sich damit nicht zufrieden und ermitteln heimlich auf eigene Faust. Dabei decken sie brisante Verwicklungen auf. Kensi befindet sich unterdessen in Afghanistan, um einen Spezialeinsatz zu absolvieren. Noch ahnt sie nicht, was auf sie zukommt.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
