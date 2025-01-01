Navy CIS: L.A.
Folge 8: Fallout
42 Min.Ab 12
Aus der Energiebehörde werden sensible Daten gestohlen: Ein bewaffneter, vermummter Mann eignete sich die Standorte des US Miniature Integrated Nuclear Detection System an, das zur Terrorismusabwehr dient. In den Händen von Attentätern wären diese Informationen brandgefährlich. Das NCIS-Team setzt alles daran, den Täter zu finden. Ganz nebenbei muss es auch noch Hettys Karriere retten, denn sie ist auf unglückliche Weise mit dem Fall verbunden ...
