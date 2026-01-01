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Navy CIS: L.A.

Hawala

"CBS Serien"Staffel 5Folge 13
Hawala

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Navy CIS: L.A.

Folge 13: Hawala

41 Min.Ab 12

Weil er dabei ist, den Geldfluss einer Terrorzelle zu enthüllen, muss ein FinCEN-Agent sterben. Das NCIS-Team setzt alles daran die Verantwortlichen zu finden. In Afghanistan kümmern sich Kensi und Grainger um die Spurensuche, in L.A. heftet sich der Rest des Teams an die Fersen mehrerer Verdächtiger. Ohne Ehsan Navid hätten sie allerdings einige wichtige Hinweise übersehen.

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