Zwischen den Fronten

"CBS Serien"Staffel 5Folge 17
Folge 17: Zwischen den Fronten

41 Min.Ab 16

Vor laufender Kamera wird ATF-Agent Clark von einer Gang brutal hingerichtet. Clark ermittelte undercover in einem Fall von Waffenschmuggel. Deeks und seine Kollegen müssen nun schnell den Maulwurf enttarnen, der Clarks Identität preisgegeben hat - ansonsten könnten weitere Agenten sterben. Bei seinen Ermittlungen stößt der NCIS auf allerhand brisante Geheimnisse bei den ATF-Leuten, die in die Sache verwickelt sind.

