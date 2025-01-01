Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 4
42 Min.Ab 12

Die Ermittlungen in einem mysteriösen Fall führen Callen zurück in seine Kindheit: Ein abgeschnittener Finger, der in einem Wohnhaus gefunden wird, deutet nebst einer blutigen Botschaft darauf hin, dass Michael Reinhardt, der offenbar Callens Vater ist, entführt wurde. Wie es scheint ist Reinhardt in den Fängen der überlebenden Mitglieder des Comescu-Clans. Zusammen mit Sam und Granger will Callen die Geisel retten. Dabei geht jedoch einiges schief ...

