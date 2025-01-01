Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben für die Rache

Folge 1: Ein Leben für die Rache

42 Min.Ab 16

Sam und Deeks waren in Sidorovs Gewalt schrecklichen Foltermethoden ausgesetzt, können aber von ihren Kollegen befreit werden. Um Sidorov zu täuschen und weiterhin undercover an ihm dranbleiben zu können, gibt Michelle vor, Sam und Deeks zu erschießen. Janvier kann unterdessen dazu gebracht werden, den Waffendeal mit Sidorov und Vaziri durchzuziehen. Allerdings gelingt es ihm, stiften zu gehen. Für den NCIS geht es nun Schlag auf Schlag.

