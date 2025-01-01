Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Staffel 5Folge 3
Folge 3: Omni

42 Min.Ab 12

Das Unternehmen Norris Bio Tech arbeitet an einem Impfstoff, der gegen das Gift Rizin wirkt und in den falschen Händen verheerende Folgen haben kann. Als der Firmeninhaber samt seines Ferraris in die Luft gejagt wird, nimmt der NCIS L.A. die Ermittlungen auf. Dabei erfahren Eric und Nell, dass das Verbrechersyndikat Omni an Norris Bio Tech beteiligt ist. Deeks steht unterdessen vor der Herausforderung, seine Diensttauglichkeit zu beweisen.

