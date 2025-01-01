Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer hat den Navy-Nachrichtendienstoffizier Gary Leonida umgebracht? Der Mann wurde tot im Pool der Entzugsklinik gefunden, in der er sich zur Behandlung befand. Kensi und Deeks schleusen sich undercover in das Krankenhaus ein und finden heraus, dass Leonida Drogen verabreicht wurden. Offensichtlich wollte ihn jemand gefügig machen, um an Details über Drohnen zu gelangen. Diese waren das Spezialgebiet des Opfers. Steckt jemand vom Klinikpersonal hinter dem Mord?

