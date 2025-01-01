Navy CIS: L.A.
Folge 10: Dünnes Eis
42 Min.Ab 16
Einem Sicherheitsbeamten, der auf einem US-Militärstützpunkt in Bahrein getötet wurde, hat der Mörder einen USB-Stick mit brisanten Informationen über pakistanische Atomwaffen abgenommen. Alles deutet zunächst auf einen Gurkha hin. Doch auch der pakistanische Geheimdienst hat seine Finger im Spiel. Der NCIS gerät zwischen die Fronten.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
