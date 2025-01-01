Navy CIS: L.A.
Folge 20: Wein für Millionen
41 Min.Ab 12
Al Kaida hat Adrian Davis im Visier, der nach einer Haftstrafe wegen Unterschlagung wieder auf freiem Fuß ist. Während seiner Zeit im Irak hat er Gelder eines Aufbaufonds in die eigene Tasche gesteckt. Der NCIS will herausfinden, wo die Summe ist. Dazu befragen sie Gabriel Stanfill, einen Weingroßhändler und ehemaligen Geschäftspartner von Davis. Der gibt vor, von nichts zu wissen - und wird ermordet. Nun gilt es, Davis erneut dingfest zu machen, um an das Geld zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren