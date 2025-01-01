Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wein für Millionen

"CBS Serien"Staffel 5Folge 20
Folge 20: Wein für Millionen

41 Min.Ab 12

Al Kaida hat Adrian Davis im Visier, der nach einer Haftstrafe wegen Unterschlagung wieder auf freiem Fuß ist. Während seiner Zeit im Irak hat er Gelder eines Aufbaufonds in die eigene Tasche gesteckt. Der NCIS will herausfinden, wo die Summe ist. Dazu befragen sie Gabriel Stanfill, einen Weingroßhändler und ehemaligen Geschäftspartner von Davis. Der gibt vor, von nichts zu wissen - und wird ermordet. Nun gilt es, Davis erneut dingfest zu machen, um an das Geld zu kommen.

